شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى تباينا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18-5-2022، بالبنوك في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.85 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.85 جنيه للشراء.

4.87 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.84 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.85 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.85 جنيه للشراء.

4.87 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.74 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.83 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.83 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.