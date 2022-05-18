شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: عقود الزواج ترتفع لـ64.6 ألف عقد ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن البيانات التقديرية للجهاز تظهر ارتفاع عقود الزواج لتصبح 64.6 ألف عقد زواج في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 59.6 ألف عقد زواج في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 5 آلاف عقد بنسبة زيادة بلغت 8.4%.

ووفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2020، فإن هناك 8.7 حالة زواج مقابل 2.2 حالة طلاق لكل ألف من السكان عام 2020، وبلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 876015 عقد زواج عام 2020 بمعدل 8.7 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 222036 حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.2 لكل ألف من السكان.

وتشير تقديرات السكان في الأول من يناير 2022 إلى أن عدد الأسر المصرية بلغ 25.5 مليون أسرة، 55.3٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.1مليون أسرة)، و44.7٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.4مليون أسرة).

أما بالنسبة للفئة العمرية للمجتمع المصري فإن 34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية أقل من 15 سنة، و26.8٪ من الأفراد فى فئة الشباب "15-29 سنة"، و35.1٪ من الأفراد في سن العمل "30-64 سنة"، و3.9٪ نسبة كبار السن "65 سنة فأكثر".