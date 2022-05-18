شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصندوق السيادى لمجتمع الأعمال الإنجليزى: مصر تمتلك الفرص لجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتيح العديد من الفرص الاستثمارية والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية والطرق الذى حدث خلال السنوات الماضية يدعم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، خلال كلمته أمام مؤتمر البعثة التجارية المصرية فى العاصمة البريطانية لندن، والذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA أن مصر تعمل على دعم التعاون مع الشركاء فى الدول الأفريقية والاستفادة من الموقع الجغرافى والاتفاقيات الدولية لتعزيز الصادرات والاستثمار وتحقيق مفهوم أن مصر بوابة العبور الدولية إلى الأسواق الأفريقية.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية والسفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر ونهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك إتش إس بى سى مصر، ونادية لملوم، المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل في قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.