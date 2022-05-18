شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 12960 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2786 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 2.14 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 75.7 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي (مصر) 486 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 70 ألف سهم، سهمين، 72 ألف سهم، 233.7 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 500 ألف سهم، 99 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شراء المساهم جمال محمود عبد اللطيف محجوب عدد 1.8 مليون سهم بسعر 1.974 جنيه بقيمة إجمالية 3.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم من 0.5882% إلى 1.7512%.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، شراء المساهم السيد صابر السيد حميد عدد 7740 سهم بسعر 16.045 جنيه بقيمة إجمالية 124.2 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.982% إلى 5.014%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 155 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.01%، والثانية 800 ألف سهم، والثالثة 100 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 32.3%، وسجلت الشركة صافي الربح 463.7 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 بزيادة قدرها 5.7%، وبعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو أرباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 60,6% تقريبًا.

كما حققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 2.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، بنسبة نمو 56.96%، وبلغ صافي ربح الفترة 316.9 ألف جنيه، مقارنة مع خسائر 1802 جنيه، بنسبة انخفاض 17687%.

ومن جهتها أطلقت شركة السويدي إليكتريك، أول مصنع من نوعه في أفريقيا لإنتاج "البصواي" للتوزيع الكهربائي بنظام عزل البارات بمادة الايبوكسي، وأقيم المصنع على مساحة 36.3 ألف متر مربع مع مساحة مغطاة بنسبة 50% بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة استثمارية في حدود 10 ملايين دولار، ومن المقرر أن يكون أحد أكبر المصانع في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية لأنظمة "باص واي" مضغوط بقياس من "630A" إلى "6300A" نحاس".