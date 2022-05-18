شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية تشارك في منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي في منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولي.

وأكد الحربي في مداخلته خلال حلقة نقاش على هامش المنتدى أنه وبعد مضي خمسة أعوام منذ أن أطلقت المملكة العربية السعودية خارطة طريق نحو إصلاحات اقتصادية واجتماعية فريدة من نوعها من خلال "رؤية 2030"، حيث شكلت علامة فارقة حقيقية في تاريخ المملكة.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تعترف بمساهمة مجتمع المغتربين في قلب الاقتصاد والمجتمع، حيث تتضمن 3 أهداف رئيسية تضمن العديد منها أهداف الاتفاق العالمي للهجرة المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للمغتربين؛ وتحسين ظروف عمل الوافدين، واستقطاب الكفاءات العالمية.