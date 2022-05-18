شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر تواصل تراجعها والكيلو للمستهلك 39 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن إن أسعار الدواجن تواصل الهبوط فى مصر منذ شهر رمضان الماضى حتى الآن بلغ 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الدواجن فى مصر 39 جنيها للمستهلكين ويسجل السعر فى المزراع 33 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء وهو الأكثر طلبًا فى مصر.

وأشار "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الأسواق تشهد تراجع فى الطلب بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية قياسًا على حجم الطلب خلال شهر رمضان، الأمر الذى يجعل هناك حالة من الاستقرار فى الأسعار حاليا بعد موجة هبوط بلغت 10جنيهات.

وأوضح أن أسعار البيض تشهد تراجع طفيف فى المزارع المختلفة، وتسجل الكرتونة من البيض الأبيض سعر 52 جنيها والبيض الأحمر 57 جنيها والبيض البلدى 55.5 جنيها للكرتونة.

يضاف على الأسعار السابقة تكاليف التنقلات وكذلك مكاسب التجار، الأمر الذى يجعل هناك اختلافا واضحا فى الأسعار من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.