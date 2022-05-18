شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البصل والكوسة والباذنجان فى الجملة والطماطم تسجل 7.5 جنيه الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في مصر تراجع ملحوظ للأسبوع الثانى على التوالى، إذ بلغ سعر الطماطم فى الجملة 5.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو وبلغ الكيلو للمستهلك 10 إلى 12 جنيها بحسب كل منطقة

وبلغ سعر كيلو البطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 1.25 و2.25 جنيه والكوسة 2 إلى 4 جنيهات والجزر 1.5 إلى 3 جنيهات والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات وباذنجان 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو والباذنجان الرومى 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو

الفلفل الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو فلفل الصوب 4 إلى 5 جنيهات وفلفل حامي 2.5 إلى 4.5 جنيه والفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها للكيلو والملوخية بـ 3 إلى 5 جنيها والخيار الصوب 2.5 إلى 4 جنيهات والخيار البلدى 2 إلى 4 جنيهات

وبلغ سعر كيلو البامية 20 إلى 27 جنيها للكيلو والبسلة 4 إلى 7 جنيهات والسبانخ 3 إلى 4.5 جنيه والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 4 إلى 7.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات

وبلغ سعر ورق العنب 9 إلى 14 جنيها للعنب البناتى وبلغ سعر ورق العنب البلدى 9 إلى 14 جنيها والبصل الأخضر 2 جنيه والخس 10 إلى 15 جنيها والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه.