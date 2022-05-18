شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد مدعوما بآمال تعافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو واحدا بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 114.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، ووضعت خططا يوم الاثنين لإنهاء إغلاق دائم أكثر من ستة أسابيع.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي. وتعلن الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.