شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد تجاه التضخم.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.56 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.50 دولار للأوقية.

وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.