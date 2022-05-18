شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح تواصل التراجع من بداية 2022 وتسجل 175 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الواردات المصرية من القمح التراجع للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام 2022، حيث سجلت واردات مصر من القمح نحو 175 مليون و931 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليون و171 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من القمح جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 853 مليون و269 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و31 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 178 مليون 564 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من القمح شهدت تراجع منذ بداية العام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشهر نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 42.6%.

ووصل الإنتاج المحلي من محصول القمح إلى مستويات قياسية، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث قال إن هذا العام لأول مرة في تاريخ مصر نصل إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن إجراءات زيادة الإنتاج وزيادة ثمن توريد القمح للفلاحين كلف الدولة 36 مليار جنيه، وذلك ضمن خطوات الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 4 أشهر.