شكرا لقرائتكم خبر عن حظر دخول مركبات 15 شركة غير ملتزمة بخطة التوريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت الهيئة العامة للموانئ دخول مركبات 15 شركة مصنعة إلى المملكة نتيجة عدم التزامها بتقديم خطوة التوريد خلال الإطار الزمني المحدد.

وقال نائب رئيس هيئة الموانئ للسياسات والتشريعات، يوسف الحصان: إن القرار يشمل دخول المركبات الخفيفة التابعة لتلك الشركات، مشيرًا إلى أن قرار الحظر يشمل المركبات التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن، لافتًا إلى أن قرار المنع يسري حتى تقديم تلك الشركات المصنعة للمركبات خطة التوريد بحد أقصى نهاية العام الحالي.

وأضاف الحصان في تعميم إلى الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة بالموانئ بعنوان «قائمة الشركات الممنوع دخول مركباتها الخفيفة الجديدة إلى المملكة»: إن الهيئة تلقت خطابا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يتضمن البند رقم «6-1-1-5» من المواصفة القياسية السعودية رقم (2864) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد (Saudi CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة (2021- 2023)، مطالبًا باعتماد القرار المتضمن حظر دخول مركبات تلك الشركات من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الهيئة ستتابع التحديثات للقائمة من خلال البوابة الإلكترونية لكفاءة الطاقة.

ويُعد معيار SAUDI CAFE أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فيما يهدف لتحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود للسيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة.

ويشمل المعيار المركبات المستوردة والمنتجة محليًا بغرض بيعها في المملكة، فيما يشكل جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة، ويضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المستدامة، ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنعة للسيارات.

ويحدد المعيار القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة، استنادًا إلى مفهوم متوسط الشركات ووفقًا لنوعية استخدام المركبة.