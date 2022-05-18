شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفاذ» يعرض 70 أصلا عقاريا بمساحة 80 ألف م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة 7 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 5 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 23 إلى 31 مايو 2022.

وتعرض المزادات 70 أصلا عقاريا تتمثل في أراض تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية بمساحات إجمالية تقارب 80 ألف متر مربع. وتبدأ المزادات بمزاد دانة الغربية الإلكتروني الذي يستعرض 4 عقارات متنوعة بمكة المكرمة، ومزاد مشارف الحضوري الذي يستعرض 22 عقارا بالمدينة المنورة، ومزاد المشرق الإلكتروني الذي يقام على 4 عقارات متنوعة بالمدينة المنورة.

وتتضمن مزاد دانة الغربية الحضوري الذي يعرض 19 عقارا بمدينة جدة، ومزاد نخبة مكة الإلكتروني الذي يعرض 11 عقارا بمكة المكرمة، ومزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يقام على 9 عقارات في كل من سكاكا، والقريات، ورفحاء، وينبع البحر، وتبوك، وأخيرا مزاد مشارف مكة الذي يعرض عقارا مميزا بمكة المكرمة.