شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: 28 ألف أسرة مستفيدة من خياري «الجاهزة» و«تحت الإنشاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و«تحت الإنشاء» ضمن برنامج سكني أكثر من 28 ألف أسرة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي، وذلك امتدادا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق سكني للهواتف الذكية.

وتأتي هذه الأعداد ضمن 55760 أسرة سعودية أعلن البرنامج استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها، وهي (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم من خلال تقديم حلول سكنية متنوعة وخيارات تمويلية ميسرة وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 -.

ويقدم برنامج «سكني» خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفرها «سكني» من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 119 مشروعا توفر نحو 155 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.