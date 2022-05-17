شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الحديد اليوم فى مصر.. تراجع كبير فى طن المسطح .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح في مصر استقرار ملحوظ، وذلك بعد أن بدأت شركات إنتاج الحديد فى مصر خفض أسعارها بداية من مايو 2022، وأبلغت شركة حديد مصر ستيل عملاءها بأن سعر الطن 18900 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغ سعر الحديد اللفائف 19170 جنيها.

وابلغت شركة السويس للصلب العملاء بأن أسعار طن الحديد فى المصنع 19100 جنيه شامل القيمة المضافة، وحديد المصريين 19100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بداية من مايو 2022، وبلغ طن حديد بشاى 19120 جنيها.

وسجل سعر طن حديد الجارحى 19000 جنيه للطن وأخيرا شركة حديد عز خفضت أسعار الحديد 19170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

بدأت شركات الحديد والصلب تطبيق خفض على أسعار طن الحديد فى مصر بأكثر من من 800 جنيه فى الطن، ويسرى التراجع الجديد فى أسعار الحديد مايو الجارى وذلك بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع خامات الإنتاج.

وكانت شركة حديد عز أعلنت عن خفض أسعار المسطحات بمقدار 4500 جنيه للطن مرة واحدة، أي ما يعادل 18% من السعر ليصل إلى 20,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة المبيعات ويبلغ سعر طن حديد التسليح 19170 جنيها في شركة عز.