شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 0.29% بفعل مبيعات التجزئة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ غطت أرقام قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وتوقعات بزيادات نشطة لأسعار الفائدة على الأثر الإيجابي لانخفاض الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.29 بالمئة إلى 1818.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.19 بالمئة إلى 1817.50 دولار للأوقية.

وكان سعر الذهب قد هبط إلى 1786.60 أمس الاثنين متأثرا بمكاسب الدولار.