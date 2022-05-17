أمير الحدود الشمالية

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وبحث الاستقبال تعزيز الاستثمار العقاري بالمنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمميزات الجاذبة للاستثمار والمقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وسبل دعم واستقطاب الاستثمارات في القطاع العقاري.وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية الدور المنتظر للجنة بتطوير القطاع العقاري في منطقة الحدود الشمالية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع كتجمع للمستثمرين في قطاع العقار يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها بما يخدم تطوير القطاع وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية.
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