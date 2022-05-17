وزير السياحة

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وأشار الخطيب إلى أهمية توثيق التعاون في المجال السياحي بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد اهتمام المملكة بقطاع السياحة وفقا لرؤية المملكة 2030 وأهمية تحقيق التعافي والاستدامة في القطاع؛ لأنه يمثل أبرز مصادر الدخل والتوظيف في العالم، مشيرا إلى ما تتمتع به المملكة من ثراء فيما يخص الوجهات السياحية، والقرى التراثية والمواقع الحضارية.واستعرض الاجتماع الإمكانات التي توفرها المملكة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع السياحي. وطرح عددا من المبادرات الإقليمية والدولية التي تبنتها المملكة لتحقيق التعافي بما في ذلك احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية إلى جانب إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية.
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