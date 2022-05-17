شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف يصوتون في اليوم الثاني لانتخابات «غرفة مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أعداد الناخبين تتضاعف بوتيرة واضحة لاختيار المرشحين

- اختيار 6 من المرشحين من 57 لعضوية المجلس في سنواته الأربع المقبلة

سجلت كشوفات التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21 ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، مسجلة (15097) صوت، لاختيار (6) من المرشحين لعضوية المجلس في سنواته الأربع المقبلة من أصل (57)، وذلك قبيل انتهاء الفترة التي حددتها لجنة الانتخابات بالتاسعة من مساء الغد الأربعاء.

وكشفت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للدورة 21 أن أعداد الناخبين تتضاعف بوتيرة واضحة لاختيار المرشحين من بين 12 مجموعة تتكون كل منها من ثلاثة مرشحين، إلى جانب 21 مرشحا فردياً خارج تلك المجموعات.

وبدأ العد التنازلي لختام سباق الانتخابات لعضوية مجلس الادارة، حيث من المنتظر أن تعلن اللجنة عن النتائج النهائية للأسماء الستة الفائزين من بين 57 مترشحا، بينهم سيدة واحدة، حيث حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 18 مايو الموافق 17 شوال موعداً لإعلان النتيجة النهائية.

وأشارت اللجنة إلى أن التصويت سيكون متاحاً على مدار الساعة حتى الوقت المحدد سلفاً كون أن التصويت في هذه الدورة يتم إلكترونياً بالكامل لأول مرة في تاريخ الغرفة، ويدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index).

وبينت أن آلية التسجيل والدخول والتصويت عبر البوابة الإلكترونية المخصصة موضحة على الفيديو، مع توضيح وجود خانات للتصويت للمجموعات والأفراد، فيما دعت اللجنة الراغبين في طرح الاستفسارات بالاتصال على الرقم (1900).

وحذرت الراغبين في المشاركة بإدلاء أصواتهم (الناخبين) بأهمية وسرية الحفاظ على رمز التحقق الخاص به والمرسلة إلى جوالاتهم أثناء سير العملية الانتخابية وعدم إفشائها لأي شخص آخر. ولضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها فإن الناخب يتحمل مسئولية إفشاء رمز التحقق المرسل على جواله.