شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: لا مجال للتجارب السلبية على منظومة «التفويج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضرورة تكاتف العمل لتوليد المزيد من الأفكار عبر ثقافة وبيئة مبدعة ومحفزة

- تطوير الخدمات التي تُقدم للحاج والمعتمر ركيزة أساسية للابتكار في الحج والعمرة

- ثقافة الابتكار والإبداع أصبحت اليوم مهمة جدًّا في منظومة الحج والعمرة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام عبد المنعم سعيد أن الطموح يصل إلى إبهار ضيف الرحمن في رحلته بالمملكة منذ أن يفكر بأداء المناسك وحتى عودته سالما إلى بلاده، من خلال منظومة الأعمال الإبداعية والابتكارية في مجال الحج والعمرة.

وبين أن ضيوف الرحمن هي شريحة تختلف عن أي قادم للمملكة لعدة أسباب منها الثقافة المجتمعية القادم منها والقدسية والاهتمام الجليل، من كل جهة من جهات الدولة، مشيراً إلى أن حجم الابتكار والمشاريع الإبداعية في الحج لا تقبل التجارب التي قد تؤثر على منظومة التفويج من حيث التوقيت والتقيد بالحدود الجغرافية.

وأكد أن المملكة بقيادتها ومواطنيها أثبتوا المقدرة والتميز في التعامل مع الحركة والخصوصية المكانية والزمانية، مبينا أن الهدف من الجلسات وإتاحة المجال للابتكار والابداع في الحج والعمرة ستخلق فكرة ذهنية إيجابية لا تنسى لدى الحاج في كل المشاريع القادمة، جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية تحت عنوان " الابداع والابتكار في منظومة الحج والعمرة".

وشدد رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة أم القرى، نعيم البيحاني على تكاتف العمل لتوليد المزيد من الأفكار عبر ثقافة وبيئة مبدعة ومحفزة، مبينا أن توسع مجال الابتكار ليس في مجال التقنية والنظم فقط، بل هو منهج حياة للأفراد والمؤسسات في كل التخصصات.

من جانبه بين رئيس الشراكات الصناعية بجامعة كاوست، أن تطوير الخدمات التي تُقدم للحاج والمعتمر منذ قدومه إلى المملكة وحتى عودته سالما إلى بلاده ركيزة أساسية للابتكار في الحج والعمرة.

وقال المشارك في الجلسة الحوارية، عمار العطار أن ثمرة الابتكار في الحج والعمرة تكمن في إسعاد ضيف الرحمن من خلال ابتكار حلول وخدمات مبتكرة، مبيناً أن ثقافة الابتكار والممكنات لهذه الابتكارات أصبحت اليوم مهمة جدًّا للإبداع والابتكار في منظومة الحج والعمرة.

كما ناقشت الجلسة الحوارية بين المتخصصين والقيادات في مجالات الإبداع والابتكار في منظومة الحج والعمرة لمناقشة العديد من المحاور التي تتمثل في مفهوم الإبداع والابتكار في الحج والعمرة والتحديات في المنظومة، وممكنات الإبداع والابتكار ودور الشراكات والتعاون في دعم تكامل منظومة الابتكار في الحج والعمرة ومجهودات الوزارة في توظيف التقنية والابتكار عبر تطبيقاتها ومنصاتها.