شكرا لقرائتكم خبر عن ذا نيشن تايلاند: الرياض تتطلع لتحويل بانكوك إلى مركز لأعمالها في جنوب شرق آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تركز المملكتان على استغلال الفرص الاقتصادية المتزايدة، لا سيما في التجارة والاستثمار بقطاع الطاقة».

أكدت صحيفة «ذا نيشن تايلاند» أن المملكة تستعد للاعتماد على بانكوك كمركز استثمار رئيسي لها في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تعهد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات، بتكثيف الاستثمارات السعودية في القارة الآسيوية وبصفة خاصة تايلاند.

وقالت الصحيفة على موقعها، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «في زيادة إستراتيجية، التقى رئيس صندوق الاستثمارات العامة برئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا في مطار القوات الجوية الملكية التايلاندية في دون موينج، وركز اللقاء على الجانب الاستثماري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين».

ونقل المتحدث باسم الحكومة تاناكورن وانجبونكونغتشانا عن برايوت قوله لرئيس صندوق الاستثمارات العامة، إن تخفيف قيود السفر في تايلاند سيساعد على تعزيز التعاون بين المملكتين. كما أخبر رئيس الصندوق أن تايلاند مستعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية التي تتحسن بالفعل.

وتركز الدولتان على استغلال الفرص الاقتصادية المتزايدة بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الرياض وبانكوك مؤخراً، لا سيما في التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة، مثل النفط والغاز.

وقال المتحدث، إن الجانبين ناقشا أيضاً التعاون في قطاع الرياضة الإلكترونية والقوة الناعمة.

كما قال رئيس الصندوق السعودي لبريوت: إن المملكة تأمل في إجراء محادثات ثنائية مع تايلاند لتعزيز فرص التجارة والاستثمار.

واختتمت الصحيفة: «التعاون بين الدولتين قد يسفر عنه قفزة كبيرة في التبادل التجاري، والشراكة في القطاعات النفطية وغير النفطية بينهما على حد سواء».