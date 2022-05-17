ساسكاتون ستار فونيكس: صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى تدويل البن السعودي

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الدمام - شريف احمد - ستقدم شركة القهوة السعودية الدعم اللازم لصناعة القهوة الوطنية، من خلال توفير سلسلة التوريد متكاملة من الألف للياء، حيث تبدأ من الحبوب وتنتهي عند الكوب

أبرز موقع «ساسكاتون ستار فونيكس» أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق الاستثمارات العامة باستثماره في شركة جديدة للقهوة، بهدف تعزز سمعة البن السعودي فائق الجودة دوليا.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.2 مليار ريال في 10 سنوات، وتركز على الترويج لحبوب البن في المملكة على المستوى العالمي.

أيضا، ستقدم شركة القهوة السعودية -المزمع إطلاقها- الدعم لصناعة القهوة الوطنية من خلال توفير سلسلة التوريد متكاملة من الألف للياء، حيث تبدأ من الحبوب وتنتهي عند الكوب. وستلعب أيضا دورا رئيسيا في تطوير الإنتاج بمنطقة جازان الجنوبية موطن قهوة أرابيكا.

ووفقا للموقع، تسعى الشركة الجديدة للمساعدة في زيادة الإنتاج السعودي السنوي من 300 طن إلى 2500 على مدى السنوات القليلة المقبلة.