شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الفيصلية الإسلامية في الخبر تنظم حفل تخريج الدفعتين (38-39) لعام 2022م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت مدارس الفيصلية الإسلامية بالخبر حفل تخريج الدفعتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين لعام 2022م تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود

حرم أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وأقيم الحفل يوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022م على مسرح المدارس وتم خلاله تكريم كوكبة مباركة من الخريجات، وقد ألقى المشرف العام لفروع معارف بالمنطقة الشرقية الأستاذ / محمود بن محمد الديري كلمةً هنأ فيها الخريجات وعبر فيها عن فخره واعتزازه بهن ، وتخلل الحفل تكريمًا للطالبات الخريجات وبعضًا مِن الفقرات التي أظهرن فيها فرحهن بالتخرج ، وفي ختام الحفل جسدت الطالبات لوحة فنية استعراضية عبروا فيها عن حبهن للوطن .

ومن ضمن الخريجات مجموعة من الطالبات حصلن على مراكز متقدمة في اختبارات موهبة ، وفي ملتقى الأولمبياد المعلوماتية ومنح في جامعة كاوست وبرامج مؤسسة مسك .