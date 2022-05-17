اعتبارا من اليوم.. التموين تتيح تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات إلكترونيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والجارة الداخلية، أنه سيتم بدء إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزراة على تسهيل حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بالتزامن مع تسجيل رقم المحمول أيضا فى مكاتب التموين.

وطالبت التموين، أصحاب البطاقات التموينية ممن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول ضرورة تسجيل أرقام محمول صحيحة، وأن تكون باسم صاحب البطاقة "رب الاسرة ".

ومن جانببه، قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريحات لـ " اليوم السابع"، أن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول وهم من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أم المكاتب .

وأكد الوزير قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.