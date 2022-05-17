شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى ببمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب لعدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 982 اشتبه أمير محمود مأمور اللجنة الجمركية المعين علي الخط الأخضر فى راكبة مصرية من أصل سورى لكثرة التردد والسفر .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء ممنوعة أوما يجب الإفصاح عنه او يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى .

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمانى مأمور الجمرك وسامح زاهر رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكبة فلم يتبين وجود شيئ ، فتم تكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 60 شريط وكيس وزجاجة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام مخبأة على جسمها .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 111 لسنة 2022 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وقام بالعد والتحريز لجنة من مصطفي فاضل ومحمود عبد المولي تحت اشراف احمد الدلهماوي رئيس القسم

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى