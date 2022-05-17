شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-5-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-5-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.02جنيه للشراء، و19.19 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.01 جنيه للشراء، و19.22 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 18.99 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.99 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.02 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 19.02 جنيه للشراء. 19.19 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.01 جنيه للشراء. 19.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.95 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.03 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.