شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 114.03دولار لبرنت و113.91دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 114.03دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 113.91دولار للبرميل.

وتعتزم الحكومة اليابانية طرح أول ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى مارس من العام المقبل بقيمة 2.7 تريليون ين (أي ما يعادل 20.9 مليار دولار).

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن مسودة الميزانية الإضافية، تتضمن خطوات للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط، حيث سيتم تمويلها من خلال إصدارات السندات التي تغطي العجز.

وكشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أن المملكة تخطط لانتاج 13 مليون و400 ألف برميل من النفط يوميا بحلول عام2027 .

وقال الأمير سلمان حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية الإثنين، إنه "يمكن الحفاظ على مستوى إنتاج النفط ولا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي على الخام".

وأشارت القناة إلى أن هذا التصريح جاء خلال مشاركة وزير الطاقة السعودية في مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الـ"29" للبترول والغاز المقام حاليا في دولة البحرين.

ومن جانبه أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر التاريخ والمستمرة في النمو والتي أسهمت في تعزيز التكامل الثنائي بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يزور البحرين للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز (MPGC 2022)

وأشار الأمير سلمان بن حمد وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى ما وصلت إليه مستويات الشراكة الثنائية في شتى القطاعات وبالأخص قطاع النفط والغاز والتي دعمتها الاتفاقيات والمشاريع المختلفة بين البلدين، منوهًا بدور السعودية المحوري في رفد الجهود الساعية للتغلب على تحديات إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدفع بالتعاون المشترك نحو أفقٍ أرحب، وتعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في قطاع الطاقة من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي والتقنيات الحديثة المتطورة.

ومن جانبه، أعرب وزير الطاقة السعودي عن تقديره لولي العهد البحريني على ما يبديه من اهتمام وحرصٍ على مواصلة دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.. متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.