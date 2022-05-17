شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين القابضة للبتروكيماويات وريجا الإماراتية لإنتاج زيت الطحالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركه المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة ريجا جرين إنرجى الإماراتية لانتاج زيت الطحالب والذى يستخدم فى انتاج وقود الطائرات الحيوى وإنتاج النافتا الخضراء لاستخدامها فى انتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة . وقع الاتفاقية الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس رامى بسيونى رئيس شركة ريجا جرين إنرجى الأماراتية وذلك على هامش مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة بقطاع البترول .