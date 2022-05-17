شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1080 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع بحوالي 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع الذهب عيار 21 من 1075 إلى 1085 جنيها للجرام، وذلك مع تحرك الذهب العالمي من 1811 إلى 1827 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 926 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1080 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1234 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

أونصة الذهب 1827 دولار.

واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية التراجع في مستهل تداولات اليوم استقرار أسعار عيار 21 عند 1075 ثم ارتفع إلى 1080 جنيها للجرام، بعد أن خسر المعدن الاصفر ما يقرب من 14% من أعلى سعر تم تسجيلة الأسبوع الماضي، وتعددت الأسباب وراء هبوط المعدن بالسوق المحلية والعالمية فبين قوه يشهدها الدولار الأمريكى ليصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات إلى مستويات لم يشهدها منذ سنة 2002 هذا وبالإضافة إلى ارتفاع عائد السندات.

وعلى الجانب الآخر هبط الدولار مقابل الجنيه محليا ليتداول الآن عند 18.33جنيه وكما أشرنا مسبقا أن للدولار التأثير الأكبر على أسعار الذهب بالسوق المحلى، بحسب جولد بليون، والتي أكدت أن سعر الأونصة الذهب شهد تراجع مستمر لأربع أسابيع متتالية، لتصل كذلك إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتوقعت جولد بيليون في تقرير لها، أن تشهد سعر الأونصة عالميا صعود تصحيحي من وحول الأسعار الحالية حيث اصطدمت بمستويات قوية متمثلة في (1787--- 1755$) فتعتبر تلك مستويات، وكذلك سعر الذهب في مصر من المتوقع أن يصعد على المدى المتوسط، وتؤكد أن كل تراجع في سعر الذهب هو فرصة جيده للشراء بسعر أفضل وإن أنسب مستويات للشراء هي بين 1060 إلى 1040 جنيها للجرام.