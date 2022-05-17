شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1838 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12984 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4237 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2769 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3708 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة مصر بنى سويف للأسمنت، بعد نهاية جلسة أمس الإثنين، بمستندات قيد تعديل (إطالة) مدة الشركة، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وتقدم شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، بمستندات قيد تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركة رواد مصر للاستثمار السياحي - (أوراق مالية غير مقيدة) بالنظام القبول الآلي للأوامر حتى 25 ديسمبر عام 2024، وهو تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات على أن يتم نقل تداول أسهم الشركة بآلية ‏نقل الملكية – (أوراق مالية غير مقيدة) - طبقًا لأحكام المادة (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 ‏لسنة 2018.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 929.1 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، المشروعات الصناعية والهندسية 1.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 34.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، 60 ألف سهم، 4 أسهم، 12 ألف سهم، 15994 سهم، 50 ألف سهم، 580 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 250 ألف سهم، 102 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2%، والثانية 1.1 مليون سهم.

في سياق منفصل قالت شركة هيرميس المالية القابضة، إن شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، المملوكة لها بالكامل، وقعت اتفاقًا مع شركة أمازون لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة فاليو كوسيلة دفع على موقع أمازون، ووفقًا لبنود الاتفاق التجاري، سوف تقوم فاليو بإتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع أمازون بحيث يكون لهم خيار تقسيم إجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة فاليو.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 183.9 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة بـ224.9 مليون دولار خلال عام 2019، وسجلت صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت 5.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 متضمنًا خسائر بقيمة 4.4 مليون دولار والتي تمثل أثر الفروق الناشئة عن تطبيق المعايير المحاسبية 47 و49 على القوائم المالية المجمعة، بالمقارنة بصافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بلغت 15.2 مليون دولار.

كما حققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 74.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 60.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، بنسبة نمو 23.8%، وبلغ صافي ربح الفترة 18.04 مليون جنيه، مقارنة مع 16.6 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 8.9%.

من جهتها قالت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنه تم الاتفاق من ناحية المبدأ بين كلا من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وشركة ابدأ لتنمية المشروعات والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات على تأسيس شركة بينهم برأس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه، وذلك لغرض إدارة المشروعات الصناعية وكافة الأغراض المرتبطة بها.