بنك التعمير والإسكان يحصد جائزتى "البنك الأكفأ فى تقديم خدمة الموبايل البنكى"

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القاهرة - سامية سيد - حصد بنك التعمير والإسكان على جائزتى "البنك الأكفأ فى تقديم خدمة الموبايل البنكى" "Most Reliable Mobile Banking Service Provider Egypt2022" و" الأكفأ فى تقديم خدمة الإنترنت البنكي"" Most Reliable Internet Banking Service Provider Egypt2022"، من مؤسسة world Business Outlook العالمية التى تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة التى تحققها المؤسسات المالية والاقتصادية فى جميع أنحاء العالم. وتمنح هذه الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية المتخصصة بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى جميع المجالات.

وأعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن سعادته بهذا التكريم العالمي، والذى يأتى تتويجاً للجهود المتواصلة التى قام بها البنك خلال الفترة الماضية، وخاصةً فى مجال التحول الرقمى وتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطبيقه لاستراتيجية طموحة تؤهله أن يصبح من أكبر البنوك التجارية فى مصر، عن طريق تطوير وتحديث بنيته التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية وضخ استثمارات متنامية بما يحقق التحول الرقمى السريع والمتلاحق، تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزى للتحول إلى مجتمع لا نقدى لاعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

وأوضح إنه فى إطار تطبيق خطة التطوير التى يضعها البنك للتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك التعمير و الاسكان باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال خدمة الانترنت و الموبايل البنكى HDB NET، والذى يمثل إحدى الركائز الأساسية فى التطوير الرقمى ويعزز مبدأ التعامل مع البنك فى أى وقت وأى مكان بفاعلية وأمان تام ، فقد تم إطلاق الإصدار الثانى من الإنترنت و الموبايل البنكى ( HDB Net ) ، ليشمل تفعيل مزيد من الخدمات الرقمية بما يقرب من 50 خدمة من اهمها إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية خارج البنك، كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية ادارة البطاقات المختلفة "بطاقات الخصم المباشر, بطاقات الائتمان و البطاقات المدفوعة مقدما " بالإضافة إلى فتح حسابات جديدة , ربط و كسر الشهادات الادخارية , سداد اقساط القروض المختلفة وغيرها من الخدمات المتميزة التى يستطيع من خلالها العميل ادارة حساباته البنكية بكل يسر و أمان.



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