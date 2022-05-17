شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 3.7 % زيادة فى أعداد المتاحف عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذى يحتفل به يوم 18 مايو من كل عام وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم" فى اجتماعه عام 1977، بهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف فى تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وإتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع الجمهور.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالى عدد المتاحف 84 متحف عام 2020، مقابل 81 في عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 3.7%.

واحتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من اجمالى عدد المتاحف، حيث بلغت نسبتها 23.8% من إجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الاسكندرية والجيزة بنسبة 16.7% لكل منهم، وبلغ عدد زائرى المتاحف 304.5 ألف زائر عام 2020 مقابل 531.6 ألف زائر عام 2019، وبلغ اجمالـى إيرادات المتاحف 108.9 مليون جنيه عام 2020 مقابل 256.1 مليون جنيه عام 2019 .