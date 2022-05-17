شكرا لقرائتكم خبر عن وصول معدات أول مصنع حديث لإنتاج فلنكات السكة الحديد والمترو من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن معدات أحدث مصنع فلنكات فى العالم وصلت إلى ميناء الإسكندرية بعد تأخر جراء صعوبة عمليات الشحن من أوروبا، حيث سيتم نقل المعدات، لتدشينها بمعرفة شركة "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية وانشاء احدث مصنع فلنكات سكك حديدية ومترو.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن الدفعتين الثانية والثالثة من المعدات ستصل الشهر المقبل لميناء الإسكندرية؛ لاستكمال بقية المعدات والانتهاء من تركيب المصنع الذي سيمثل نقلة كبيرة لصناعة الفلنكات في البلاد، لافتا إلى أن المصنع الجديد سيتم تدشينه بمنطقة المعصرة، وهى أرض تابعة لشركة سيجوارت، ويتم حاليا تهيئتها لاستقبال المصنع، وسيكون متخصصا فى صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو والتى تشهد توسعا كبيرا فى مصر ولا سيما القطار الكهربائى الجديد، كما يمكن سهولة نقل المصنع من مكان لأخر حسب الاحتياجات توفيرا لعملية نقل الفلنكات المكلفة، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن شركة سيجوارت هى من ستقوم منفردة ببناء المصنع، فى الوقت الذى ترحب فيه الشركة القابضة بمشاركة أى جهات مهتمة بهذا الشأن.

وأوضح أن المصنع من المتوقع أن يبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل فى شهر يناير أو فبراير؛ بما يساهم فى توفير الفلنكات للمشروعات الجديدة للقطارات والمترو بأفضل تكنولوجيا، موضحا أن من مزايا المصنع إنه يسهل تفكيكه ونقله من مكان لأخر خاصة أن نقل الفلنكات مكلف.

وكانت الشركة القابضة خصصت 10 ملايين يورو، لاستيراد معدات المصنع المتنقل.