شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النمو الاقتصادي في فنلندا بالتزامن مع الحرب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت تقديرات أولية لمكتب الاحصاء الفنلندي، اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي في فنلندا خلال الربع الأول، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم الذي أضر بالنشاط في القطاع الصناعي في مارس الماضي.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4ر0% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، عندما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 6ر0%. وارتفع إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة معدلة تبلغ 3ر4% بعد نموه بنسبة 9ر2% خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الاحصاء الفنلندي بيانات مفصلة حول الاداء الاقتصادي خلال الربع الأول في 31 مايو الجاري.

وارتفع المؤشر الشهري للانتاج الاقتصادي بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في مارس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 6ر3% في فبراير الماضي.