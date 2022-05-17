شكرا لقرائتكم خبر عن "إيداع" تعلن تطبيق الزيادة في رأس مال "أرامكو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة "أرامكو السعودية " على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "أرامكو السعودية" يوم الخميس 12 مايو 2022، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون.