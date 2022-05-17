شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في الهند لأعلى مستوياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في الهند خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام واضطراب سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وذكرت وزارة التجارة الهندية أن أسعار الجملة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 08ر15% سنويا، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 92ر14%. كما وصل مؤشر أسعار الجملة في الهند خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 1991، عندما سجل 31ر16%.

كانت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الهند خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن بنك الاحتياط الهندي (المركزي) زيادة مفاجئة لأسعار الفائدة الرئيسية بهدف كبح جماح التضخم والذي تجاوز بالفعل الحد الأقصى المستهدف بالنسبة للبنك وهو 6% سنويا.

ومن المتوقع أن يقرر البنك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في حزيران/يونيو المقبل زيادة الفائدة مرة أخرى، وتعديل توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي ككل والتي تبلغ حاليا 7ر5%.