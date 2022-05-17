شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الملابس الجاهزة تقفز 47% لتسجل 641 مليون دولار الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، نجاح صادرات القطاع في تحقيق قفزة خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 47 % لتسجل 641 مليون دولار بالفترة من يناير إلى مارس 2021 مقابل 435 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت ماري لويس في تصريحات صحفية اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستوردة من مصر بما قيمته 379 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل 240 مليون دولار بزيادة 58 %، مشيرة إلى أن قارة أوروبا تأتى في المركز الثاني بما قيمته 114 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار بزيادة 25 %.

وأشارت ماري لويس، إلى أن صادرات الملابس حققت زيادة بنسبة 37 % للدول العربية خلال الربع الأول من 2022 لتسجل الصادرات 76 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكدت رئيس المجلس التصديري، أن مساعى المجلس مستمرة لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول لزيادة حجم الصادرات خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلباً على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.

وأشار إلي أن توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة لمستندات التحصيل والغاء الاعتمادات المستندية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج خطوة لإعادة الأمور إلي نصابها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالمي.