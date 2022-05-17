شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مراكز التكنولوجيا و"القومي لبحوث البناء" لإنتاج مواد البناء الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مراكز التكنولوجيا و الابتكار الصناعي التابعة لوزارة التجارة والصناعة والمركز القومي لبحوث البناء والاسكان التابع لوزارة الاسكان بروتوكول تعاون – لمدة عام – في مجال انتاج مواد البناء الخضراء، وقع البروتوكول أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان.

وتتضمن الأهداف الرئيسية لبروتوكول التعاون اطلاق مبادرة منتجات بناء خضراء بعلامة مُوثقة من الجهتين وتأهيل الشركات للحصول على المنح للعلامة Green Label “ " ووضع الضوابط و الإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر ووضع المعايير و الاختبارات اللازمة لمنح العلامة وتحديد الفترة الزمنية لتجديد العلامة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بعملية المنح و الاعتماد لمنتجات مواد البناء الخضراء فضلاً عن التنسيق في اختيار التصميم للوجو الخاص بها والتعاون بين الجهتين فيما يتعلق باجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين والانتاج الانظف والبلاستيك والاثاث والاخشاب.

وقال أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية أن مراكز التكنولوجيا و الابتكار الصناعي تعد المحرك الوطني للابتكار والتكنولوجيا حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات و تقوم بإعداد وتنفيذ برامج ربط الصناعة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بالاضافة الى تعميق التصنيع المحلي في جميع القطاعات و خلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن المراكز تسهم أيضاً فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل واستخدام التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية وتشجيع ودعم ريادة الاعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير

ومن جانبه اوضح الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء والاسكان إن المركز يقوم بدور هام فى الارتقاء بقطاع التشييد والبناء فى مصر، كما يساهم في إدارة المنظومة الفنية للبناء و الإسكان لوصول للجودة العالمية للمنشآت المختلفة وكذا الوصول الي مٌنشأ آمن و إقتصادي من خلال الابحاث والإستشارات الفنية والكودات والتشريعات والإختبارات في معامله المعتمدة عالمياً بالإستعانة بمجموعة مميزة من الباحثين يتم تدريبهم و تأهليهم عالمياً .

ويتضمن دور الجهتين فى إطار بروتوكول التعاون وضع المعايير اللازمة للحصول على علامة منتج مواد بناء خضراء وتأهيل الشركات و التكامل في استخدام المعامل و الاجهزة الموجودة لدى الجهتين لإجراء جميع الاختبارات اللازمة لعملية التأهيل و المنح للعلامة و متابعة تجديدها، ووضع الضوابط و الإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر و تحديد المجالات الخاصة بمنح العلامة الخضراء لمواد البناء، بالاضافة إلى تبادل المنفعة بين الجهتين في اجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام و التعدين والانتاج الانظف والاثاث والاخشاب والمشاركة في وضع التسعيير لعملية التأهيل و المنح للعلامة وكذا التنسيق بين الجهتين في اختيار و تنفيذ التصميم للوجو الخاص بمنتج مواد بناء خضراء .