الاقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1846 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 13088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4268 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2769 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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