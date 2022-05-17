شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للصناعات الغذائية": 13 شركة مصرية تشارك فى معرض "APAS البرازيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشاركة 13 شركة مصرية في معرض APAS ساو باولو - البرازيل، والمقام خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري.

وأوضح المجلس، أن منتجات الشركات المصرية المشاركة متنوعة، لتشمل مختلف المنتجات المُستهدفة بالسوق البرازيلي، ومنها زيتون المائدة وزيت الزيتون والأعشاب والتوابل والحبوب والبقوليات والتمور والخضروات والفاكهة المُجمدة والخضروات والفاكهة الطازجة وشاي الأعشاب وغيرها من المنتجات.

وأضاف أن معرض APAS هو أكبر معرض دولي للسوبر ماركت يُشارك به عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم؛ لما له من أهمية، حيث يحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد معرضي (أنوجا) ألمانيا و(جلفود) دبي.

وكشف أنه يشارك بالمعرض سنويا أكثر من 800 عارض محلي ودولي على مساحة تبلغ 75 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتوافد على المعرض هذا العام أكثر من 100 ألف زائر، كما يُقام على هامش المعرض عدد من الفعاليات بمشاركة خبراء متخصصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإنتاج وفي الصناعات الموجهة وفي المجال السياسي والاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن المشاركة المصرية تعتبر من أكبر المشاركات العربية بجانب مشاركات من دول الأردن وتونس والإمارات، منوها بأنه تم تنظيم المشاركة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية ومكتب التمثيل التجاري المصري في (ساوباولو).

ولفت المجلس إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للشركات المصرية المشاركة على هامش فعاليات معرض APAS لزيارة أهم السلاسل التجارية البرازيلية وأسواق الجُملة للتعرف على أهم الفرص المتاحة بالسوق البرازيلي.

يذكر أنه تم افتتاح المعرض البرازيلي، بحضور جايير بولسونارو رئيس دولة البرازيل ووزير الزراعة البرازيلي ماركوس مونتس، وأوسمار شحفه رئيس الغرفة العربية البرازيلية، بحضور نشوى بكر - رئيس المكتب التجاري في (ساوباولو) والتي التقت بالشركات المصرية العارضة.