شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة لصناعة تستثنى المكرونة "الإسباجتى" من حظر التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن وزارة الصناعة والتجارة قررت استثناء المكرونة "الإسباجتي" من حظر التصدير المفروض على منتجات المكرونة ضمن القرار الصادر عن الوزارة في مارس 2022.

وأرسلت التجارة والصناعة منشورًا إلى رئيس مصلحة الجمارك، وأعلنت فيه عن عدم سريان أحكام القرار الوزاري الصادر برقم 10 مارس 2022 على منتج المكرونة الاسباجتي، والذي يقضي بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والدقيق بأنواعه لمدة 3 أشهر، وفق المجلس

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القرار جاء استجابة من قبل وزارة التجارة والصناعة للمذكرات التي تقدم بها المجلس في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المنتجة للمكرونة تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة تغطي احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى طلبات التصدير المتنامية