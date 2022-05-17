شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تواصل الاستقرار بعد موجة هبوط كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا في التعاملات الصباحية، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1075 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وقد يرتفع إلى مستويات 1080 جنيها في بعض جلسات التداول.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 921 جنيها

عيار 21 يسجل 1075 جنيها

عيار 24 يسجل 1228 جنيها

الجنيه الذهب 8600 جنيه

سجلت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع المنقضي هبوط بحوالي 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلي 1080 جنيها للجرام، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر وتراجعت منذ الاثنين الماضي حتى الآن بهذه القيمة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1797.40 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير كانون الثاني مسجلة 1786.60 دولار للأوقية.

وعزز الدولار الأميركي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.