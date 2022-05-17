شكرا لقرائتكم خبر عن ما المركبات الأكثر ترخيصا فى إبريل 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهرإبريل 2022 أن ماركة شيفورولية تصدرت "الترتيب العام" من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2410، وفى المركز الثانى إم جى 1759 وفى المركز الثالث نيسان 1712والمركز الرابع شيرى 1699.

وفى المركز الخامس تويوتا 1462 وفى المركز السادس هيونداى 1384 مركبه وفى المركز السابع سوزوكى بعدد 869وفى المركز الثامن كيا بعدد 619 وفى المركز التاسع رينو بعدد مركبات 603 وفى المركز العاشر بيجو بعدد 584مركبه ، يذكر أن ماركة إم جى قد قفزت فى التقريرالعام من المركز التاسع فى شهرمارس لتحتل المركز الثانى فى شهر ابريل .

وسجلت ماركة إم جى المركز الاول فى " السيارات الملاكى " بترخيص حوالي 1759سيارة ، أما المركز الثانى كان من نصيب شيرى 1691سيارة وفى المركز الثالث جاءت نيسان 1519 وفى المركز الرابع هيونداى 1349 وفى المركز الخامس تويوتا 1172وفى المركز السادس سوزوكى 819 وفى المركز السابع شيفورولية و كيا 611 سيارة وفى المركز الثامن رينو وبيجو 584وفىى المركز التاسع مرسيدس اوبل 458 سيارة وفى المركز العاشر مرسيدس 410 سيارة .