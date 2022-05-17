شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سلع ساهمت فى زيادة حجم الصادرات المصرية فبراير الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي نحو 4.12 مليار دولار، بينما كانت 2.92 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 41%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع هذه الصادرات إلى ارتفاع صادرات بعض السلع خلال تلك الفترة، ومن بينها أصناف أخري جاهزة من مواد نسجية والتي سجلت نحو 24.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 13.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 76.8٪، والبطاطس والتي بلغت صادراتها نحو 76.4 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 48.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 56.8٪.

وتضمنت قائمة السلع أيضا صادرات مصر من الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمة صادرتها نحو 173.7 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 145.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 19.5٪، وارتفعت صادرات مصر من الأسمدة بقيمة 179.5 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 160.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 11.6٪.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجـز فى الميزان التجارى بلغت 2.7 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، بينما كانت 3.82 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة تراجع بلغت نحو 29.4٪.