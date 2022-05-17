شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مذكرات تفاهم بمنتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي والان نبدء بالتفاصيل
ونظمت وزارة الاستثمار في الرياض، أمس، منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي، بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح ونائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الصناعة بندر الخريف، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
وقال وزير الاستثمار: إن أعمال المنتدى تأتي كامتداد للعلاقات بعد لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع رئيس الوزراء في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا بداية هذا العام.
ودعا المستثمرين والشركات التايلاندية الرائدة للقدوم إلى المملكة والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة وأشار إلى أن المملكة في ضوء رؤية 2030، عملت على تطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات تجاوزت الـ500 إصلاح بما فيها سن الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية.