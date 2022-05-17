شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مذكرات تفاهم بمنتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها أربع مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والجانب التايلاندي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لهيئة تطوير بوابة الدرعية وواحدة لاتحاد الغرف السعودية ، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإحدى شركات القطاع الخاص مع الجانب التايلاندي، إذ يهدف توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة ومملكة تايلاند، من خلال التعاون المشترك والاستثمار في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والسياحة والضيافة، مما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بينهما.

ونظمت وزارة الاستثمار في الرياض، أمس، منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي، ‎بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح ونائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الصناعة بندر الخريف، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

وقال وزير الاستثمار: إن أعمال المنتدى تأتي كامتداد للعلاقات بعد لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع رئيس الوزراء في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا بداية هذا العام.

ودعا المستثمرين والشركات التايلاندية الرائدة للقدوم إلى المملكة والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة وأشار إلى أن المملكة في ضوء رؤية 2030، عملت على تطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات تجاوزت الـ500 إصلاح بما فيها سن الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية.‎