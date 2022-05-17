«تحسين حياة الناس».. وزير المالية يوضح حقيقة زيادة الضرائب

الشارقة - اميمة ياسر - نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة الضرائب هذا العام، مستشهدًا بما اتخذته الحكومة من إجراءات أخرى أبرزها زيادة المرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن الوزارة لن تتأخر عن أي فرصة لتحسين حياة المواطنين، لافتًا إلى تخصيص 2 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم سنويًا.

وأعرب عن أمنياته في أن يزيح الله الغمة، التي يمر بها العالم، وتحسن الأمور خلال الفترة المقبلة، مجددًا التأكيد أن الدولة لن تتأخر عن زيادة مظلة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة السلع للمواطنين من أجل السيطرة على الأسعار، في ظل استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا.

وتابع وزير المالية: «نتحمل المسؤولية حتى تتحسن الأمور، لن نضيع أي فرصة لتحسين أحوال الناس وتخفيف الظروف العالمية عليهم، البركة والستر من عند ربنا، الله يريد الخير لتلك الدولة، وما يحدث يقوينا ويثبت قدرة البلد على الوقوف أمام تحديات ضخمة والعبور منها بإذن الله».