شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المركبات الكهربائية المؤمن عليها فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المجمعة المصرية للتأمين على المركبات عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها من 1 يوليو2021 وحتى 31 مارس 2022، ليكون إجمالى عدد المركبات الكهربائية التى تم ترخيصها 381 ماركة متنوعة.

ورصد تقرير " المجمعة للتأمين الإجباري " عدد السيارات " الكهربائية الملاكى " التي تم ترخيصها عن نفس الفترة لنجد أن فولكس فاجن قد إحتلت المرتبة الاولى فى بتسجل 148سيارة ، أما تسلا فقد جاءت في المركز الثانى بحوالي 39سيارة ، بى ام دبليو فى المركز الثالث 24 ، وفى المركز الرابع بورش 20 سيارة .

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيات بتسجيل ترخيص حوالي 16 سيارة ، فى المركز السادس هيونداى 15 سيارة ، فى المركز السابع كيا 13 سيارة ، المركز الثامن من نصيب جاك بحوالي 10 سيارات ، فى المركزالتاسع شيفورولية وشانجان 9 سيارات وأخيرا المركز العاشر من نصيب شيرى الصينية بترخيص حوالي 8 سيارات .