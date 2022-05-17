الاقتصاد

تعرف على عدد المركبات الكهربائية المؤمن عليها فى 9 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كشفت المجمعة المصرية للتأمين على المركبات عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها من 1 يوليو2021 وحتى 31 مارس 2022، ليكون إجمالى عدد المركبات الكهربائية التى تم ترخيصها 381 ماركة متنوعة.

ورصد تقرير " المجمعة للتأمين الإجباري  " عدد السيارات " الكهربائية الملاكى " التي تم ترخيصها عن نفس الفترة لنجد أن  فولكس فاجن قد إحتلت المرتبة الاولى فى بتسجل 148سيارة ، أما تسلا فقد جاءت في المركز الثانى بحوالي 39سيارة ،  بى ام دبليو  فى المركز الثالث 24 ، وفى المركز الرابع بورش 20 سيارة  .

أما المركز الخامس فكان من نصيب  فيات  بتسجيل ترخيص حوالي 16 سيارة ، فى المركز السادس هيونداى 15 سيارة ، فى المركز السابع كيا 13 سيارة ،  المركز الثامن من نصيب جاك بحوالي  10 سيارات ، فى المركزالتاسع شيفورولية وشانجان 9 سيارات وأخيرا  المركز العاشر من نصيب شيرى الصينية بترخيص حوالي  8 سيارات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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