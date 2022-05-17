شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بواردات مصر وتسجل 6.82 مليار دولار فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6.82 مليار دولار، بينما كانت 6.74 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت نحو 1.2%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة السلع التي ساهمت في زيادة حجم الواردات المصرية في هذه الفترة، وعلى رأسها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب والتي بلغت قيمتها نحو 498.2 مليون دولار في شهر فبراري الماضي، بينما كانت 308.1 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 61.1%، يليها الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 345.5 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 248.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 38.8%.

وشملت قائمة السلع أيضا كلا من المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة بلغت 268 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 200.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 33.7%، إلى جانب الواردات المصرية من خامات الحديد ومركزاتها بقيمة بلغت 142.7 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 105.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 35.2%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجـز فى الميزان التجارى حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، بينما كان 3.82 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة تراجع بلغت نحو 29.4٪.