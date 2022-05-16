شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على انخفاض مع ارتفاع أسعار الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين مع صعود أسهم الطاقة وتراجع سهم تسلا وغيره من أسهم الشركات سريعة النمو بعد أن أججت البيانات الاقتصادية الصينية المتشائمة المخاوف من التباطؤ العالمي ورفع أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.24 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 4008.65 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 140.81 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 1166.19 نقطة.

وخالف المؤشر داو جونز الصناعي مسار سابقيه النزولي، إذ ارتفع 39.07 نقطة أو 0.12 بالمئة ليغلق عند 32235.73 نقطة.