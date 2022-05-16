شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 16-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.057 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مصر للأسواق الحرة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

البورصة تخسر 5.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.057 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.4 مليون ورقة مالية بقيمة 817.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.2 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.56%، والعرب على 10.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 111.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 59.9 مليون جنيه، 76.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 12943 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.32%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 8.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.22%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.968 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.22%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.881 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.20%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 16.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 3.350 دولار بنسبة تراجع بلغت 16.25%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.318 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.52%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 8.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 16.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 21.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.