شكرا لقرائتكم خبر عن «بوريل»: الاتحاد الأوروبي لم يتوصل لاتفاق بشأن حظر النفط الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل اليوم الاثنين إن الاتحاد لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.

وقال بوريل للصحفيين "لسوء الحظ، لم يتسن التوصل إلى اتفاق اليوم".

وأضاف أن وزراء الخارجية قرروا، مع ذلك، تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة لدعم كييف، ليصل إجمالي الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياري يورو.